«Апартаменты Красная Поляна» — расположенные на высоте +540 м и + 960 м над уровнем моря. Между собой отельный комплекс соединен автомобильной и канатной дорогами. Время перемещения на подъемнике между данными отметками – около 7 минут.
Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» расположен в непосредственной близости от главной канатной дороги Горная Карусель +540 и других горнолыжных курортов в Красной Поляне: «Газпром» — 1 км, «Альпика-Сервис» — 1,5 км, «Роза Хутор» — 2 км
Особенности:
Каждый номер Апартаменты Красная Поляна «Горки Город Апартаменты» индивидуален по планировке и площади, выполнен в современном дизайне.
В каждом номере: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, полностью укомплектованная кухня (микроволновая печь, чайник, холодильник, посудомоечная машина, набор посуды), электронный сейф, телефон, утюг, гладильная доска, система отопления и кондиционирования, LCD телевизор, спутниковое телевидение, гостиная с зоной отдыха, французский балкон либо терраса.
В отеле Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» нет собственного бассейна и термальной зоны SPA, но, при желании, гости могут приобрести отдельный абонемент в конкретный комплекс.
Проживая в отеле на любой высоте, гости могут посетить любой из многочисленных ресторанов, кафе и баров, пабов и столовых, где им предложат блюда и напитки различных кухонь мира, традиционные кубанские и авторские блюда от шеф-поваров.
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