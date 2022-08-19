Gorky Gorod

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Апартаменты
Красная Поляна

"Горки Город"

– в шаге от подъемников и развлечений
в самом центре Красной Поляны

«Апартаменты Красная Поляна» —  расположенные на высоте +540 м и + 960 м над уровнем моря. Между собой отельный комплекс соединен автомобильной и канатной дорогами. Время перемещения на подъемнике между данными отметками – около 7 минут.

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Об отеле

Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» расположен в непосредственной близости от главной канатной дороги Горная Карусель +540 и других горнолыжных курортов в Красной Поляне: «Газпром» — 1 км, «Альпика-Сервис» — 1,5 км, «Роза Хутор» — 2 км

Особенности:

  • Все номера с обновленным ремонтом
  • Из окон всех апартаментов и таунхаусов открываются великолепные виды на вершины Кавказского хребта
  • Все апартаменты с комфортной планировкой и площадью от 30 кв.м. до 200 кв.м., что позволит Вам разместиться большой компанией или семьёй с детьми
  • Удобное расположение по отношению к подъемникам — в шаговой доступности от канатной дороги
  • Оборудованная кухня в каждом номере
  • Кабельное TV, Wi — Fi
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Gorky Gorod

Номера

Каждый номер Апартаменты Красная Поляна «Горки Город Апартаменты» индивидуален по планировке и площади, выполнен в современном дизайне.

В каждом номере: бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, полностью укомплектованная кухня (микроволновая печь, чайник, холодильник, посудомоечная машина, набор посуды), электронный сейф, телефон, утюг, гладильная доска, система отопления и кондиционирования, LCD телевизор, спутниковое телевидение, гостиная с зоной отдыха, французский балкон либо терраса.

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relaxation

SPA

В отеле Апартаменты Красная Поляна «Горки Город» нет собственного бассейна и термальной зоны SPA, но, при желании, гости могут приобрести отдельный абонемент в конкретный комплекс.

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entertainment

Развлечения

Зимний отдых

горнолыжные трассы, романтическое вечернее катание, снегоступинг, скитур, сноупарк, зона тюбинга, каток, экскурсии на мощных снегоходах, прокат спортивного инвентаря.

Летний отдых

собственный пляж, экскурсии (пешие, на канатной дороге, на квадроциклах), парки развлечений, тир, палаточный лагерь.

Детский отдых

аквапарк, игровые площадки, клубы для малышей и ребят постарше, студии эстетического развития, квест-румы, кинотеатры.
  • Казино с несколькими игровыми залами.
  • Центр экстремального дельтапланеризма.
  • Хаски-центр: экскурсии, катание на санях, дегустация и многое другое.
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food court

Рестораны и бары

Проживая в отеле на любой высоте, гости могут посетить любой из многочисленных ресторанов, кафе и баров, пабов и столовых, где им предложат блюда и напитки различных кухонь мира, традиционные кубанские и авторские блюда от шеф-поваров.

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Gorky Gorod

Апарт — отель расположен в красивейшем месте Красной Поляны среди горных вершин, по соседству с канатными дорогами и горнолыжными трассами.

АДРЕС ОТЕЛЯ:

ул. Горная Карусель, 4, село Эсто-Садок
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ООО "ОТЕЛИ СОЧИ"

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛИ СОЧИ»
ИНН/КПП: 6949115670/694901001
ОГРН: 1216900000491
ОКПО: 55648159

Режим работы:

Отдел бронирования: с 8:00 до 22:00
Отдел бухгалтерии: с 8:00 до 22:00

Политика конфиденциальности

Обращаем ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях результаты расчетов не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. За окончательным расчетом обращайтесь к нашим менеджерам.  Данный ресурс принадлежит ООО «Отели Сочи» и не является официальным сайтом отеля.

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